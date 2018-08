"Mayday, Herr Bürgermeister": Einsatzübung auf der Donau

ls erfahrene Seebären bewiesen sich am Donnerstag Bürgermeister Michael Ludwig und Polizeipräsident Gerhard Pürstl. Die beiden nahmen an einer Einsatzübung von Polizei, Berufsrettung und Berufsfeuerwehr teil und der Bürgermeister legte gleich selbst mit dem Schiff der Exekutive ab.

Das Szenario simulierte ein brennendes Boot, auf dem drei Menschen über Bord gingen. Ein Löschboot bekämpfte die Flammen, während Taucher nach den Schiffbrüchigen suchten und sie den Notfallsanitätern übergaben. Ludwig war von der Leistung der Einsatzkräfte beeindruckt: „Damit ist für alle Wiener der Spaß am Wasser im Sommer garantiert.“