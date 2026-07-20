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Wiedereröffnung

Maxingteich lädt mit Sommerfest wieder zum Verweilen ein

Die Wiedereröffnung des Maxingteichs in Wien-Hietzing wird am 22. Juli mit einem Sommerfest gefeiert.
20.07.2026, 16:50

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Mädchen mit einem geschminkten Tiergesicht

In den vergangenen Monaten wurde der Maxingteich im Maxingpark im 13. Wiener Gemeindebezirk saniert und revitalisiert. Der alte Teich wurde Ende 2025 abgetragen. 

Nun steht die beliebte Grünanlage den Besucherinnen und Besuchern bald wieder als Erholungsort zur Verfügung. 

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Anlässlich der Wiedereröffnung findet am 22. Juli von 16 bis 19 Uhr ein Sommerfest mit einem bunten Programm statt. Geplant sind unter anderem Kinderschminken und Spielangebote für Kinder, auch Kulinarik wird geboten. Der Eintritt ist frei.

Der revitalisierte Teich soll künftig eine „attraktive Ruheoase für Menschen aller Generationen“ sein.

Hietzing
kurier.at  | 

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