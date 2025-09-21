Martin Potter: Vom Chartstürmer zum Intensivpfleger

Vor rund fünf Jahren war Martin Potter weltberühmt in Österreich. Auf Platz eins der Ö3-Hitparade stand das Lied "Berlin", das der Wiener gemeinsam mit seinem deutschen Kompagnon Benny König geschrieben hatte. Der große Durchbruch, von dem so viele Künstler träumen, war geschafft.

King&Potter wurden drei Mal für den Amadeus-Award nominiert, waren zu Gast in der "Starnacht" oder am Donauinselfest und ihre Geschichte wurde im Boulevard erzählt - von ehemaligen Schulkollegen zu Straßenkünstlern, die im VW Bus durch Europa tingelten, bis an die Spitze der Charts. Auch "Blinded By Love" stand ganz oben in den Top-40.