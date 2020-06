Mariahilfer Straße: Mehr Kontrollen für Radfahrer?

Ungewöhnlicher Konsens im Wiener Rathaus: Ein Gipfeltreffen von Vertretern aller Landesparteien zum Thema Mariahilfer Straße ist am Mittwoch überraschend konstruktiv verlaufen. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou ( Grüne), der Wiener FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und ÖVP-Landesparteichef Manfred Juraczka haben dies unabhängig voneinander bestätigt. Der Runde Tisch brachte allerdings wenig Konkretes zu Tage - außer, dass Maßnahmen gegen "rasende Radler" in der Fußgängerzone geprüft werden werden sollen. Außerdem einigte man sich, neue Regeln für ähnliche Bürgerbefragungen in die Stadtverfassung zu schreiben.

Vassilakou sprach nach Ende des eineinhalbstündigen Treffens im Wiener Rathaus gegenüber Journalisten von einem "sehr konstruktiven Gespräch". Anschauen will man sich nun etwa Haltemöglichkeiten für Ladetätigkeiten, Nachtparken - zwecks Belebung der Shoppingmeile nach Geschäftsschluss - und "Querungshilfen" in den Begegnungszonen für sehbehinderte oder ältere Personen. "Das können theoretisch auch Zebrastreifen sein", verwies die Ressortchefin auf ein noch auszuarbeitendes Konzept.

In den nächsten Wochen soll außerdem das Querungskonzept für Autofahrer von Verkehrsexperten und unter Einbeziehung von Handel und Bürgerinitiativen erarbeitet werden: "Einerseits geht es hier darum, dem Handel und den Anrainern die Möglichkeit zu geben, ohne große Umwege unterwegs zu sein, andererseits aber auch darum, dass die erzielten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen nicht zunichtegemacht werden." Hinsichtlich der Radler in der Fußgängerzone bekräftigte sie, dass es im Frühjahr diverse Aufklärungsmaßnahmen an Ort und Stelle geben wird.