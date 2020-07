Marchfeldschlösser sollen vom Erfolg Schönbrunns profitieren

Die Erfolgsstory der „Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft" (SKB) wurde am Montagabend in der prachtvoll restaurierten Großen Galerie des Schlosses vor 250 Festgästen gebührend gewürdigt. 20 Jahre nach der Privatisierung aus der Staatsverwaltung und nach 411 aufwendigen Restaurierungen – vom neuen Entree über das Palmenhaus, die zweijährigen Sanierung der Fresken und der Polierweißfassung in der Großen Galerie bis hin zum neuen Besucherzentrum – hat die Gesellschaft das beliebteste Tourismusziel Österreichs nicht nur erhalten sondern zu einem Magnet herausgeputzt. Und auch das Geld dafür über Eintrittspreise und Merchandising verdient: 162 Millionen Euro sind bisher in Bau- und Investitionsvorhaben geflossen.

Seit der Ausgliederung – damals noch unter Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel – ist es etwa in Schönbrunn gelungen die Besucherzahlen zu verdoppeln. 2,2 Millionen Besucher hat man hier zuletzt gezählt. Dazu kamen noch die zahlenden Gäste im Hofmobiliendepot, den Kaiserappartements der Hofburg , dem Sisi-Museum und der Silberkammer, die ebenfalls von der SKB betrieben werden. Insgesamt 3,34 Millionen Besucher mit 37,9 Millionen Euro Einnahmen.