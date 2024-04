Mann verfolgte Frau bis zur Polizeistation und biss Beamten

Ein Mann hat am späten Dienstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine 37-Jährige bis in eine Polizeiinspektion verfolgt und nach der Festnahme einen Beamten gebissen und verletzt.

Schwere Anzeige erstattet

Polizisten nahmen den Mann daher gegen 23.30 Uhr fest und brachten ihn in den Arrestbereich der Inspektion. Dort attackierte der 32-Jährige einen Beamten und biss diesen in den Arm. Eine offene Wunde entstand durch den Schutz der Kleidung nicht, der Biss war jedoch so fest, dass der Verletzte in einem Spital behandelt werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Bei dem laut Polizei offensichtlich betrunkenen Afghanen wurde ein Alkotest durchgeführt und rund 1,4 Promille festgestellt. Der Mann behauptete, sich verirrt und die Frau deshalb angesprochen zu haben. Er wird zumindest wegen aggressiven Verhaltens, Lärmerregung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt. Eine genauere Einvernahme der verfolgten Frau war noch ausständig.