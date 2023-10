Mann spazierte mit Waffe im Hosenbund durch Park in Wien

Ein Mann, der am Freitag gegen 13:25 Uhr mit einer Schusswaffe im Hosenbund im Wiener Stadtpark auf der Wiese saß, hat mehrere Passanten in Angst und Schrecken versetzt. Mehrere Passanten meldeten den Mann bei der Polizei, die alarmierten Beamten entdeckten den 21-Jährigen und sprachen ihn an.

Bei der Waffe handelte es sich zwar nur um eine Spielzeugpistole, doch soll der Mann für mehrere Ladendiebstähle verantwortlich sein, weil er gestohlene Kleidung trug, berichtete die Polizei. Der Türke wurde wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, der Störung der öffentlichen Ordnung sowie nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt.