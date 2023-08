Mann schoss in Liesing mit CO2-Waffe aus Fenster

Ein Mann, der am späten Mittwochabend in Liesing mit einer CO2-Waffe aus dem Fenster geschossen haben soll, hat die Sondereinheit Wega auf den Plan gerufen. Nachbarn beobachteten den 41-Jährigen, wie er offenbar mit der Waffe in seiner Wohnung hantierte und dann einen Schuss aus dem Fenster abgab.

Die Wega-Beamten entdeckten den Verdächtigen auf der Straße. Er sagte, dass die CO2-Waffe einem Bekannten gehöre, gab aber den Schuss aus dem Fenster zu.