Mann schlug in Wiener Waffenverbotszone mit Baseballschläger um sich

Ein 27-jähriger Mann soll am Dienstagabend in der Waffenverbotszone beim Keplerplatz in Wien-Favoriten mit einem Baseballschläger um sich geschlagen haben. Er haute damit offenbar gegen Parkbänke und einen Laternenmasten. Polizisten wurden auf ihn aufmerksam und forderten ihn auf, den Schläger aus der Hand zu legen. Der 27-Jährige kam der Bitte nicht nach und wurde noch aggressiver. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest, so die Polizei am Mittwoch.