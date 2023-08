Mann nutzte über "Car-Sharing"-Auto eines Polizisten ohne zu zahlen

Der 30-Jährige hatte seinen Wagen, einen Ford, über eine Firma zum "Car Sharing" zur Verfügung gestellt. Er stellte am Dienstag fest, dass das Auto bewegt, die Fahrten aber nicht über die App abgegolten wurden.

Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Der Beamte ortete seinen Pkw, kam dazu und sah, wie der 44-Jährige diverse Gegenstände in das Auto lud. Der Polizist stellte sich in den Dienst, hielt den Verdächtigen an und alarmierte über den Notruf kurz vor 12.00 Uhr seine Kollegen. Der Verdächtige wies alle Vorwürfe von sich und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Ihm wurde zunächst der unbefugte Gebrauch eines Wagens vorgeworfen.