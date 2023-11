Mann nach Überfällen auf Wettlokale in Wien festgenommen

Das Landeskriminalamt Wien hat am Freitag einen 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen festgenommen, der zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Wettlokale in Wien begangen haben soll. Der Mann, gegen den eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft bestand, wurde an seiner Wohnadresse festgenommen.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die der Festgenommene am 21. Oktober für seinen Überfall benutzt haben soll. Er ist zu beiden Raubüberfällen geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Festgenommene in eine Justizanstalt gebracht.