Mann nach jahrelanger Misshandlung der Ehefrau in Wien festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Freitag einen 50-Jährigen an seinem Arbeitsplatz festgenommen, der jahrelang seine Ehefrau misshandelt und bedroht haben soll. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, hatte sich die 53-Jährige an die Polizei gewandt und um Hilfe gebeten, weil sie seit 15 Jahren unter den körperlichen Übergriffen, Aggressionen und Drohungen des Mannes leide. Auch an den unmittelbar vorangegangen Tagen habe er sie misshandelt und mit dem Umbringen bedroht.

Die Beamten, die die Frau aufsuchten, stellen mehrere äußerlich wahrnehmbare Verletzungen fest. Darauf angesprochen sagte sie, ihr Mann werde aufgrund seines Alkoholkonsums immer wieder rabiat. "Auf Grund der glaubwürdigen Schilderungen der Frau wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Festnahmeanordnung erlassen", stellte Polizeisprecher Christopher Verhnjak fest.

Die Festnahmeanordnung wurde am Arbeitsplatz des gebürtigen Ungarn in der Wiener Innenstadt vollzogen. Der Mann zeigte sich bei seiner ersten Vernehmung nicht geständig. Gegen den 50-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Hinweis: Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar.

Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an)