Mann mit Schnapsflasche verletzt: Polizei sucht Verdächtigen

Ende Mai 2021 wurde ein Mann am Treppelweg des Donaukanals mit einer Schnapsflasche ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzung am Auge und leidet seither an den Folgen der Verletzung. Grund für die Auseinandersetzung soll laut dem Opfer das Verhalten des Tatverdächtigen gegenüber Frauen gewesen sein.

Die Wiener Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch anonym an die Polizeiinspektion Leopoldsgasse, Kriminaldienstgruppe, unter der Telefonnummer 01/31310/63433 abgegeben werden.

