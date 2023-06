Mann in Wien von Dachterrasse gestürzt: kritischer Zustand

Ein Mann ist am Mittwoch im 18. Bezirk beim Blumengießen von der Dachterrasse gestürzt und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 55-Jährige fiel aus einer Höhe von etwa sieben Metern. Er wurde laut Wiener Berufsrettung in ein künstliches Koma versetzt und in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

Unfall nahe des Schafberges

Der Unfall ereignete sich in einem Wohnhaus nahe des Schafberges. Als die Rettungskräfte zum Ort des Geschehens eilten, lief das Wasser noch durch dem Gartenschlauch. Der Mann erlitt ein Polytraum, darunter schwere Thorax- und Hüftverletzungen.