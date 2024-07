Mann ging in Wien mit Krücke auf Bekannten los

Ein Mann ist Dienstagabend im Bereich des Westbahnhofs in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Krücke auf einen Bekannten losgegangen, weil dieser im Geld schuldete. Als die Beamten eintrafen, war der Streit noch in vollem Gange. Der verletzte 39-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt laut Polizei Hämatome und Abschürfungen - zum Teil auch am Kopf.