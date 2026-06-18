Überfall in Meidling: Mann attackiert Paar mit Kochtopf

Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Mann aus dem Fenster im ersten Stock. Der 19-Jährige, der unter Suchtgifteinfluss zu stehen schien, wurde festgenommen.

Zu einem ungewöhnlichen Überfall ist Mittwochabend die Polizei in Wien-Meidling gerufen worden. Ein Paar gab an, ein Mann habe ihre Zimmertür aufgebrochen, den 31-Jährigen mit Fäusten und einem Kochtopf attackiert und Wertgegenstände geraubt.

Gegen Zimmertür getreten

Das Ganze spielte sich laut Polizei in einem Haus beim Schöpfwerk ab, wo Zimmer mit Kochnischen vermietet werden. Der junge Österreicher schlug zuerst gegen die Zimmertür, die nicht so stabil wie eine Wohnungstür ist, und trat sie ein. Danach ging er auf den 31-Jährigen los, seine 22-jährige Freundin stand geschockt daneben. Der 19-Jährige schnappte sich die Handtasche und die Geldbörse der 22-Jährigen und durchsuchte den Raum nach weiteren Wertgegenständen. In dieser Zeit gelang es dem Paar, zu entkommen und den Notruf zu wählen.

Der 19-Jährige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Das Diebesgut wurde entlang seiner Fluchtroute aufgefunden und den Opfern zurückgegeben. Der 31-Jährige musste von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 19-Jährige dürfte das Paar vermutlich kennen, da er sich schon einmal in diesem Haus aufgehalten hatte, so die Polizei.