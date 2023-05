Mann ging in Notschlafstelle mit Messer auf 28-Jährigen los

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in einer Notschlafstelle unweit des Landstraßer Gürtels in Wien-Landstraße mit einem Messer auf einen 28-Jährigen losgegangen und hat dem Jüngeren Schnittverletzungen am Rücken verpasst.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass entstand der Streit kurz vor Mitternacht, weil einer der beiden die Freundin des anderen beleidigt haben soll. Die Angaben der Beteiligten widersprachen einander jedoch.