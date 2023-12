Wien: Mann droht mit Messer und beißt Schwager in die Hand

Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit bedrohte ein 36-Jähriger aus dem Kosovo seine 35-jährige Ehefrau und dessen 30-jährigen Schwager am Sonntagabend in Wien-Brigittenau mit einem Messer mit dem Umbringen. Als die beiden Geschwister die Wohnung verlassen wollten kam es zu einer Rangelei, in deren Folge der 36- jährige Tatverdächtige seinen Schwager in die Hand gebissen haben und seine Ehefrau am Finger verletzt haben soll.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen in der Wohnung vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe konnte gefunden und sichergestellt werden. Gegen den 36- Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

