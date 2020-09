Mann dringt in Wohnung ein und schmeißt mit Töpfen nach Polizei

Zu einem sehr ungewöhnlichen Polizeieinsatz, der glücklicherweise glimpflich ausging, kam es am Freitagabend in Wien-Meidling. Ein 27-Jähriger war gegen 19.45 Uhr in die Wohnung einer 78-jährigen Pensionistin eingedrungen. Um in die Wohnung zu kommen hatte er die 78-jährige Frau einfach hineingedrängt. Anschließend verbarrikadierte er die Tür mit Möbeln, holte ein Küchenmesser und schlug eine Fensterscheibe ein.

Psychisch beeinträchtigt

Nachbarn hatten den Lärm aus der Wohnung aber gehört und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, wurden sie von dem Slowaken aus dem ersten Stock mit Glasscherben und Kochtöpfen beworfen, bis sie den 27-Jährigen überwältigen konnten. Der Mann dürfte psychisch beeinträchtigt gewesen sein. Sein Motiv ist bisher völlig unklar. Das Opfer blieb unverletzt.