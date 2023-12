Mann beschwerte sich wegen zu lauter Musik und schlug Nachbar

Zu laute Musik wurde einem Mann in Wien zum Verh√§ngnis: Eine Frau beschwerte sich in den fr√ľhen Morgenstunden am Freitag bei ihrem Vater, dass ihr Nachbar bereits die ganze Nacht laut Lieder h√∂ren w√ľrde. Der 46-J√§hrige eilte daraufhin in das Wohnhaus in der Donaustadt und suchte den Bewohner gegen 5.30 Uhr auf. F√ľr den 60-J√§hrigen setzte es nach dem √Ėffnen der T√ľr sofort einen Faustschlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 46-J√§hrige verschaffte sich nach der Attacke Zutritt zur Wohnung in der Wagramer Stra√üe und stellte das Radio leiser. Danach drohte der griechische Staatsb√ľrger dem Nachbarn seiner Tochter mit dem Umbringen, sollte er die Musik wieder lauter drehen. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, soll er das Opfer danach erneut geschlagen haben.