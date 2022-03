Mann beim Verkauf von Cannabis auf frischer Tat ertappt

Die Polizei beobachtete am Dienstagvormittag einen Mann in Ottakring, der Drogen an drei Abnehmer verkaufte. Der Tatverdächtige wurde angehalten und festgenommen.

Bei ihm soll es sich um einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen handeln. Bei einer Durchsuchung seiner Unterkunft stellten die Beamten 20 Gramm Cannabis sicher.

