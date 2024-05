Mann bei Wiener Straßenbahnstation in Bauch gestochen: Täter flüchtig

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Freitag einem 33-Jährigen bei einer Straßenbahnstation in Wien-Meidling mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen. Der Mann habe zuvor im Sitzen auf einer Parkbank "aus dem Nichts heraus" einen Schlag gegen den Rücken gespürt, sich umgedreht und sei dann vermutlich mit einem Messer verletzt worden, schilderte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter ist flüchtig.