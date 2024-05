Mann bei Streit in Wien angeschossen und schwer verletzt

Der Streit war kurz nach 17 Uhr am Mittwoch in der Hackengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus eskaliert. Bei einem Raufhandel zwischen mehreren Männern fielen Schüsse. Ein Kontrahent wurde dabei am Oberkörper und im Halsbereich getroffen.

Der oder die Tatverdächtigen flüchteten laut Polizei in verschiedene Richtungen, die Fahndung läuft. Der Schwerverletzte wurde ins Spital gebracht, er befindet sich laut Polizeiangaben aber in einem stabilen Zustand.