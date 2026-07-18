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Wien

Mann in Wien bedrohte Ehefrau mit Axt mit dem Umbringen

Ein Streit um einen Übernachtungsbesuch soll Auslöser gewesen sein. Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten.
18.07.2026, 11:40

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein Mann hat seine Ehefrau am Freitag in Wien-Ottakring während eines Streits mit einer Axt mit dem Umbringen bedroht. Auslöser der Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit rund um einen bevorstehenden Übernachtungsbesuch in der gemeinsamen Wohnung gewesen sein, wie die Polizei am Samstag sagte.

Der 53-jährige Nordmazedonier hatte zuvor eine Axt mit in die Wohnung genommen und sie an der Wand angelehnt, um seiner 52-jährigen Frau Angst einzuflößen..

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Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten und verständigte selbst gegen 18.00 Uhr den Polizeinotruf. Beamte der Inspektion Wattgasse nahmen den 53-Jährigen mit Unterstützung von Beamten der WEGA vorläufig fest. Die Axt wurde sichergestellt. Der Mann erhielt ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Gegen ihn wurde auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen

Wien Ottakring Blaulicht
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