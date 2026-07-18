Mann in Wien bedrohte Ehefrau mit Axt mit dem Umbringen
Ein Mann hat seine Ehefrau am Freitag in Wien-Ottakring während eines Streits mit einer Axt mit dem Umbringen bedroht. Auslöser der Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit rund um einen bevorstehenden Übernachtungsbesuch in der gemeinsamen Wohnung gewesen sein, wie die Polizei am Samstag sagte.
Der 53-jährige Nordmazedonier hatte zuvor eine Axt mit in die Wohnung genommen und sie an der Wand angelehnt, um seiner 52-jährigen Frau Angst einzuflößen..
Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten und verständigte selbst gegen 18.00 Uhr den Polizeinotruf. Beamte der Inspektion Wattgasse nahmen den 53-Jährigen mit Unterstützung von Beamten der WEGA vorläufig fest. Die Axt wurde sichergestellt. Der Mann erhielt ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Gegen ihn wurde auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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