Ein Mann hat seine Ehefrau am Freitag in Wien-Ottakring während eines Streits mit einer Axt mit dem Umbringen bedroht. Auslöser der Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit rund um einen bevorstehenden Übernachtungsbesuch in der gemeinsamen Wohnung gewesen sein, wie die Polizei am Samstag sagte.

Der 53-jährige Nordmazedonier hatte zuvor eine Axt mit in die Wohnung genommen und sie an der Wand angelehnt, um seiner 52-jährigen Frau Angst einzuflößen..