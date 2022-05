Mann auf Meidlinger Markt in Wien niedergestochen

Am Meidlinger Markt ist es Sonntagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Ein 39 Jahre alter Mann ist um 7 Uhr von einem ihm unbekannten Mann aus unerfindlichen Gründen niedergestochen worden. Der Tatverdächtige sei „willkürlich vorgegangen“, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

Die Polizei konnte den 34-Jährigen am Tatort festnehmen. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen am Oberschenkel und Unterarm. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Hinweise auf Psychose beim Angreifer

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung und soll am Sonntagnachmittag einvernommen werden. Dem Vernehmen nach liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung - möglicherweise eine Psychose - vor. Der Verletzte konnte bereits am Nachmittag wieder das Spital verlassen.