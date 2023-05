Mann attackierte 25-Jährigen in Wien-Neubau mit Messer

Neubaugürtel, 1.50 Uhr: Ein derzeit unbekannter Mann ging mit einem Messer auf einen 25-Jährigen los und verletzte ihn am Hals sowie am Oberkörper. Zeugen alarmierten Polizei und Rettung, die den Verletzten notfallmedizinisch versorgte und in ein Spital brachte.

Keine Lebensgefahr

Laut Angaben der Polizei schwebt der 25-Jährige nicht in Lebensgefahr. Weder er selbst noch eine Augenzeugin konnten genau beschreiben, wie der Angriff in der Nacht auf Mittwoch genau ablief. Als die Polizei am Tatort eintraf, hatte der Tatverdächtige bereits die Flucht ergriffen. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Josefstadt hat die Ermittlungen übernommen.

