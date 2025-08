Von Johanna Worel

Mit einem Lächeln im Gesicht serviert Sarah Kaffee und Kuchen in "Mamas Café". Man sieht ihr gar nicht an, welches Schicksal sie erlebt hat. Sie ist 38 Jahre alt, in Bayern geboren und lebt heute mit ihrem 11-jährigen Sohn in Wien. Vor einem halben Jahr sah ihr Leben ganz anders aus, denn sie war obdachlos. Als Sarah von ihrem Ex-Freund auszog, lebte sie zunächst im Notquartier in der Kastanienallee und dann im Obdach Leo in der Redtenbachergasse. Heute bewohnt sie mit ihrem Sohn eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Mutter-Kind-Heim der St. Elisabeth-Stiftung in Margareten.