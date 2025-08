"Die Busenfreundin": Wie die weibliche Brust in einem Shop entsexualisiert wird

Eng vertraut und unzertrennlich – das sind Busenfreundinnen. Bei Amélie Bilgram und Sabrina Prinz kann eine solche Freundschaft auch symbolisch verschenkt werden: Die beiden betreiben ein Geschäftslokal in der Zeltgasse, in dem sich alles um den Busen dreht. Sie verzieren unter anderem Kissen, Tassen und Schmuck.

Gestartet hat das Unternehmen vor fünf Jahren in Bilgrams eigenen vier Wänden, als sie einen Stoffbusen anfertigte: „Ich habe Jus studiert. Ich glaube, deshalb habe ich einen kreativen Ausgleich gebraucht.“ Nach einem Erstkontakt über Social Media 2021 stieg 2023 Prinz ins daraus entstandene Unternehmen „Die Busenfreundin“ ein. „Unser erstes Treffen war noch in meiner WG-Zimmer-Produktion“, sagt Bilgram. Heute betreiben sie eine Filiale im 8. Bezirk, der Online-Handel mache aber nach wie vor einen Großteil der Einnahmen aus.

„Brüste können viele Bedeutungen haben, und so ist das Symbol für Menschen unterschiedlich belegt“, erklären die beiden. Von Gesundheit, Stillen bis zur Freundschaft: Ein Busen erzählt eben eine persönliche Geschichte.

Der Busen als Symbol ist durchaus aufgeladen. Er steht für Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Körperlichkeit, aber auch für Selbstbestimmung: „Es hat angefangen im Zeichen der Freundschaft und sich seitdem immer weiterentwickelt“, sagt Prinz. Die Busenfreundin ziele darauf ab, den Busen zu entsexualisieren und Tabus abzubauen. So wird etwa ein Teil des Erlös des sogenannten „ Boob Bracelet “, einem Armband mit einem kleinen Busen aus Muranoglas aus Venedig, an die Krebshilfe gespendet.

Die Produkte der beiden werden, anders als bei vielen Concept-Stores, zu 90 Prozent in Eigenproduktion und so lokal wie möglich angefertigt. So werden die beliebten Busenkissen mittlerweile nicht mehr selbst genäht, sondern im 16. Bezirk von einer Schneiderin.