Messerstich in Wien: 33-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Abenteuerliche Szenen spielten sich am Dienstagvormittag in Wien-Floridsdorf ab: Passanten haben gegen 10 Uhr in der Floridsdorfer Hauptstraße auf Höhe der Parkanlage einen Mann mit einer Stichwunde gefunden.

Der 33-Jährige befindet sich in lebensbedrohlichem Zustand in einem Spital, berichtete die Landespolizeidirektion laut APA am Nachmittag.