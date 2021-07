Verkehrsbelastung rund um Mahü zum Teil höher als früher

Mit der hochoffiziellen Schlusssteinlegung am Freitag ist der knapp einjährige Totalumbau der Wiener Mariahilfer Straße abgeschlossen. Inklusive Probebetrieb sind Autos seit fast zwei Jahren großteils aus der Einkaufsmeile verbannt. Die Bezirkschefs von Mariahilf und Neubau zeigen sich sehr zufrieden mit der Lösung. Punktuell sei die Verkehrsbelastung rund um die Mahü aber höher als früher.

Thomas Blimlinger, grüner Bezirksvorsteher in Neubau und damit Parteifreund von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou, hatte sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch über die Idee einer groß angelegten Verkehrsberuhigung auf der längsten Einkaufsmeile der Stadt gezeigt. Insofern sei er "positiv überrascht", dass sich die Sache "ziemlich gut eingespielt" habe, so Blimlinger.