Mahü-Effekt: Nach der Empörung mehr Ruhe in der „Reinpi"

Claudio Valentino Monego nippt an seinem italienischen Espresso, dann sagt er anerkennend: "Die Straße ist gelungen. Es gibt mehr Platz für Anrainer und Passanten, mehr Grün und weniger Autos. Es ist viel besser als vor dem Umbau."

Der Eisverkäufer aus dem Trentino lebt und arbeitet in der schönen Jahreszeit in Wien. Das Eisgeschäft in der Mitte der Reinprechtsdorfer Straße führt er gemeinsam mit seiner Frau. Das Leben in Wien sei schön. Und wenn dann auch noch die U-Bahn-Linie 2 praktisch vor seiner Gelateria halten wird, wird es noch schöner.