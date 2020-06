Mahrer informiert über Strategien gegen Einbrecher

Der Wiener Landespolizeikommandant Karl Mahrer steht am heutigen Montag KURIER-Lesern in einer Telefon-Sprechstunde zur Verfügung. Thema: Strategien gegen Dämmerungs-Einbrüche in Wien und Niederösterreich.

Die Sprechstunde beginnt heute um 11.30 Uhr. Mahrer ist unter 01/52100-2619 erreichbar. Wiens Vize-Polizeipräsident steht weiters zu Fragen der Objektsicherung und zur Zusammenarbeit mit der Polizei Rede und Antwort.