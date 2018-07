Treffpunkt Wien: Magische Orte und Zauberspiele

Trotzdem war Ferdinand Raimund ein tief unglücklicher Mensch. „Je mehr das Publikum klatschte, desto mehr suchte er die Einsamkeit“, erzählt Andrea Eckert. Die Einsamkeit und vor allem die Natur hat er dann in Gutenstein gefunden. Und auch Andrea Eckert genießt die Natur, wenn sie in Gutenstein ist, überlegt oft, ob sie auf Pfaden wandelt, die auch Raimund gegangen ist.

Sie sei beides, ein Natur- und ein Stadtmensch, deshalb sei sie in Wien so gerne im Volksgarten, weil er beides verbinde. „Wenn vor dem Theseustempel die Rosen blühen, wird der Park zu einem in seiner Schönheit magischen Ort“, meint sie.