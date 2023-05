Männer schossen in Wien mit Luftdruckgewehr aus dem Fenster

Gegen 14.30 Uhr spazierten Passanten in der Grillgasse in Simmering am Donnerstag entlang, als sie plötzlich von Steinen getroffen wurden. Da sie vermuteten, dass das Geschoss von einem Fenster oder Dach eines Wohnhauses gekommen sei, alarmierten sie umgehend die Polizei.

Durchsuchung zeigte Erfolg

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering durchsuchten gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit die Wohnungen des Hauses. Mit Erfolg: In einer Wohnung im letzten Stock stießen die Polizisten auf zwei junge Männer. Der 21-Jährige und der 22-Jährige bestritten anfangs jedoch, etwas mit der Tat zu tun zu haben.