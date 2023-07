Männer in Wiener Lokalen mit Waffe und Klappmesser bedroht

Von gleich zwei Attacken in Lokalen 20. und im 1. Bezirk berichtet die Polizei am Montag:

Der erste Fall ereignete sich in der Brigittenau. Polizisten waren alarmiert worden, weil ein Mann in einem Lokal einem Mitarbeiter mehrmals ins Gesicht geschlagen haben soll. Doch damit nicht genug: Offenbar soll der Kroate dem Angestellten auch eine Schusswaffe an den Hals gehalten haben. Auslöser für den Streit war offenbar eine neue Anstellung.