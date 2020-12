Mädchen will in Wien Hund streicheln und wird ins Gesicht gebissen

Ein Mädchen ist in Wien-Döbling am Donnerstagnachmittag von einem Hund gebissen und im Bereich Gesicht und Oberkörper verletzt worden. Der Vorfall soll sich laut Bericht der Polizei im Bereich einer Volksschule ereignet haben, als die Sechsjährige mit Einverständnis der Hundehalterin und in Anwesenheit der Mutter das Tier streicheln wollte.

Aus noch ungeklärter Ursache attackierte der ordnungsmäßig an einer Leine geführte Vierbeiner das Kind. Die Verletzte, sie soll eine klaffende Wunde im Gesicht gehabt haben, wurde durch die Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Das "Frauerl" (42) wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt, zudem muss ihr Hund durch einen Veterinärarzt untersucht werden.

Eine Statistik am Rande: Im November 2020 wurden von der Wiener Polizei rund 100 Anzeigen und Organmandate aufgrund der Missachtung der Maulkorb- bzw. Leinenpflicht erstattet.

