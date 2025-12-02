Mädchen (6) mit SOS-Handzeichen gerettet: Asyl-Aberkennungsverfahren gegen Ex der Mutter

Der heutige Gewaltschutzgipfel im Innenministerium ist ein Treffen zur Vernetzung und zum Austausch aller relevanter Einrichtungen zum Thema. Besonderen Dank sprachen dabei Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer (beide SPÖ) den Polizisten aus, die den stummen Hilferuf des Mädchen erkannt und sofort richtig reagiert haben.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte auf KURIER-Nachfrage dann „den großen Mut des Mädchens“, das SOS-Zeichen zu benutzen. Es sei weiterhin wichtig, „das Sensorium aller zu schärfen“, um konsequent gegen Gewalt auftreten zu können. Gerade Veranstaltungen wie der heutige Gewaltschutzgipfel würden dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Gegen den Tatverdächtigen gab es wegen früherer Vorfälle ein aufrechtes Betretungsverbot. Er habe sich also widerrechtlich der Familie genähert, sagt Karner. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) habe ein Asyl-Aberkennungsverfahren gegen den Iraker eingeleitet.

Fußfessel für Betretungs- und Annäherungsverbote

Karner befürwortet auch den beim Gewaltschutzgipfel erwähnten Vorschlag seiner Regierungskollegin Sporrer (SPÖ), eine Fußfessel oder ein Armband einzusetzen, um Betretungs- und Annäherungsverbote überwachen zu können.