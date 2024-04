Mädchen-Gang überfiel Wien-Urlauberinnen in Ferienwohnung

Eine Mädchen-Gang hat Anfang April in Wien vier Urlauber aus Oberösterreich - zwei Mädchen und zwei Burschen im Alter von 15 bis 16 Jahren - überfallen und ausgeraubt. Die fünf Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sollen die Gruppe in einer Ferienwohnung in Wien-Landstraße mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht, getreten und den Opfern die Wertgegenstände wie Handys abgenommen haben. Alle Beteiligten sind laut Polizei geständig.