Kuvert-Falle: Verdeckter Fahnder brachte Wiener Beamten zu Fall

Ein mutmaßlich korrupter Beamter der Wiener MA 35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft), ein verdeckter Ermittler des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK) und ein Kuvert mit Bargeld: Eine Causa, die sich wie ein Krimi liest, hat monatelang das Gericht beschäftigt. Der Wiener Magistratsbeamte, nennen wir ihn Leopold O., steht im Verdacht, gegen Geld illegal Aufenthaltstitel vermittelt zu haben. Deshalb geriet er ins Visier der Korruptionsjäger. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine verdeckte Ermittlung samt Scheingeschäft an.

Ein verdeckter Ermittler gab sich als Interessent für einen Aufenthaltstitel aus. Bei einem ersten Treffen im September 2025 soll der Beschuldigte für eine beschleunigte Abwicklung insgesamt 3.500 Euro verlangt haben. Wenige Wochen später kam es zum entscheidenden Treffen in einem Lokal in der Bundeshauptstadt. Dabei übergab der Undercover-Ermittler zunächst Dokumente – darunter Kopien eines Reisepasses und weiterer Unterlagen. Danach wurde ein Termin bei der MA 35 organisiert.

„Grüß Gott, Polizei.“ Anschließend kam es zur Geldübergabe: 1.000 Euro Vorauszahlung, verstaut in einem Kuvert. Dieses überreichte der Ermittler dem Magistratsmitarbeiter direkt über den Tisch. Als O. Minuten später das Lokal verließ, wurde er gleich angesprochen: „Grüß Gott, Polizei.“ Das Kuvert mit dem Geld hielt der Beamte laut Gericht noch in der Hand. Doch der Beschuldigte ging in die Gegenoffensive. Vor Gericht argumentierte er, der verdeckte Ermittler habe sich wie ein sogenannter Agent Provocateur verhalten – also jemand, der einen anderen erst zur Straftat verleitet.