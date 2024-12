Luxusauto auf der Ottakringer Straße geschrottet

Dieser Unfall wird teuer für den Besitzer bzw. die Besitzerin. Auf der Ottakringer Straße ist am Freitag eine Lenkerin aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Luxusauto von der Fahrbahn abgekommen und in urbane Sitzmöbel am Gehsteig gekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aber das Fahrzeug wurde ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Sportwagen handelt es sich bei um einen McLaren, der im Orange des gleichnamigen britischen Formel-1-Teams gehalten ist. Die für die Straße konzipierten Boliden dieses Herstellers kosten ab etwa 200.000 Euro aufwärts.