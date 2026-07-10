Lueger-Platz: Kunst-Uni fordert Umbenennung, Stadt winkt ab

Die Universität für angewandte Kunst Wien hat ihre Forderung nach der Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-Platzes erneuert. Grund für den neuerlichen Vorstoß seien antisemitische Übergriffe auf einen Studenten der Angewandten vor wenigen Tagen, wie in einer Presseaussendung erklärt wurde. Der jüdische Künstler Alon Ishay hatte, der KURIER berichtete, im Rahmen eines Angewandte-Festivals auf dem Denkmal „Schande“-Kleber und mit wasserlöslicher Sprühkreide Fußabdrücke auf dem Boden angebracht. Rund 15 Polizeibeamte hätten laut einem Bericht des Standard die Aktion beendet und gegen Ishay Anzeigen wegen des Verdachts der Störung der öffentlichen Ordnung erstattet. Nach dem Einsatz sei es zudem zu antisemitischen Beleidigungen durch Passanten gekommen.

„Während Kunstaktionen also Polizeieinsätze auslösen, dient der Platz weiterhin Rechtsextremen und Neonazis als beliebtes Fotomotiv und als Versammlungsort“, heißt es nun bei der Angewandten. „Die Lesart des schiefgestellten Denkmals als Mahnmal beeindruckt sie wenig.“ Die Statue wurde unter dem Titel „Schieflage (Karl Lueger 3,5°)“ gekippt. Die Kunst-Uni drängt nun aber auf eine Umbenennung des Platzes in „Friedl-Dicker-Brandeis-Platz“ zu Ehren der von den Nazis ermordeten Künstlerin und Designerin.