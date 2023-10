Lokalgast griff in Wien über Bar zum Messer

Am Sonntagmittag kam es in einem Lokal in Margareten zu einem Streit zwischen zwei Gästen. Ein 59 Jahre alter Österreicher griff im Zuge dessen über die Bar und nahm ein Messer, mit dem er seinen Kontrahenten bedrohte. Der Lokalbesitzer rief die Polizei und griff schließlich ein: er nahm dem Mann das Messer ab.

Die Polizei nahm den 59-Jährigen vorläufig fest.

