Lokalaugenschein in der City: „Putin ist viel zu lange Präsident“

Am Graben in der Wiener Innenstadt spürt man Dienstagmittag von dem hohen Staatsbesuch nahezu nichts. Eine leicht erhöhte Polizeipräsenz fällt auf. Aber sie geht in den Dutzenden Reisegruppen unter. Kurz nach Mittag schlendert der gebürtige Russe Alexander R. an der Pestsäule vorbei. In jeder Hand hat er eine große Einkaufstasche. Er ist vor zehn Jahren aus beruflichen Gründen nach Wien gezogen. Dass Wladimir Putin Wien besucht, weiß er. Gedanken macht er sich darüber keine. „Die westliche Presse macht sich dafür viel zu viele“, meint er. „Sie sind es, die Putin groß gemacht haben. Weil sie nicht nur darstellen, sondern bewerten.“ Er schüttelt den Kopf und geht weiter.

Wenig später spaziert die gebürtige Russin Olga K. über den Graben. Sie lebt mit ihrem Ehemann ein wenig außerhalb von Wien und nutzt den Tag in der Stadt für Besorgungen. Auch sie lässt der Staatsbesuch kalt. Ihr Ehemann schaltet sich dann doch kurz ein: „Putin ist schon viel zu lange Präsident. Er soll in Pension gehen“, sagt er verärgert. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Sie seien ja auch nach Wien gezogen, um nicht mehr so viel mit der russischen Politik zu tun zu haben.