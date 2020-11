Lokalaugenschein im Haus der Familie des Attentäters

In Liesing (23. Bezirk) an der Wiener Stadtgrenze, nahe des Bahnhofs Atzgersdorf, wohnt die Familie des IS-Attentäter Kujtim F., der am Montagabend bei einer Terrorattacke vier Menschen tötete und rund 23 Menschen verletzte.

Wega stürmte die Wohnung

"Mitten in der Nacht des Terrors stürmte die Wega auch hier die Wohnung der Familie", erzählt eine Nachbarin. "Ich war als Krankenschwester im Nachtdienst und habe es selbst erst danach gesehen und von anderen Nachbarn gehört", kommentiert sie. In dem Wohnhaus mit integrierten Spielplatz, Swimmingpool am Dach und Kindergarten zog die Familie 2017 ein.

"Wir zogen zum selben Zeitpunkt ein und ich lernte die Mutter des Täters als eine äußerst höfliche und nette Person kennen", merkt die Nachbarin an. Sie arbeitet als Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft. Wie es zu dieser schrecklichen Tat kommen konnte, sei für die Nachbarin "unerklärlich". Zu dem Täter Kujtim F. hatte sie nicht viel Kontakt, für sie wirkte er, zurückhaltend und ruhig.

"Komische Kleidung"

Ein anderer Nachbar sieht das anders. "Er hatte komische Sachen an. Weite Hosen, die unten eng waren. Er wirkte abwesend und hatte etwas bösartiges in den Augen", beschreibt der Mann. "Ich habe auch einen Bart, deswegen haben mich im Haus viele mit dem Täter verwechselt", ergänzt er. Normalerweise stünden vor der Wohnung zahlreiche Schuhe, jetzt stehe dort nichts mehr.

Polizeischutz gibt es vor der Wohnung der Familie keinen. Der Wohnort wurde bereits am ersten Tag nach dem Attentat von Medien besucht und im Fernsehen gezeigt. Die Spuren, dass hier die Spezialeinheit der Polizei, die Tür eingetreten hatte, sind deutlich sichtbar. Der Balkon der Familie ist von Außen abgedeckt, die Rollos an der Terrassentür sind heruntergelassen.