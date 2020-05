Lösung für Kirchen-Besetzer in Sicht

Zwei große Themenkomplexe wurden – wieder einmal – angeschnitten: Erstens übten NGO-Vertreter, wie auch die Flüchtlinge selbst, zum wiederholten Mal Kritik an der „mangelhaften“ Grundversorgung. Dazu zählte auch die am Freitag bekannt gewordene Praxis, wonach im Flüchtlingsheim Traiskirchen nur mehr Billig-Dolmetscher eingesetzt würden. Zweitens stand das Arbeitsverbot von Flüchtlingen am Tapet. Landau: „Die Menschen wollen arbeiten, können arbeiten. Sie dürfen es nicht.“ Der Ball liege laut Landau nun bei der Politik, deren Vertreter keine Zusagen machten. Ob sich mit beiden Themen zukünftig ein Arbeitskreis beschäftigt, wird nun geprüft. Muhammad Numan aus Pakistan, 24, schlief zuletzt in der bitterkalten Votivkirche und verhandelte mit: „Wir erhoffen uns positive Antworten“, sagt er. Es habe „konstruktive Gespräche“ gegeben.

Unüberhörbar war die Kritik an den selbst ernannten „Unterstützern“ der Flüchtlinge. Konkret handelt es sich um linke Aktivisten, darunter auch eine in Deutschland amtsbekannte Person. Landau: „Eine politische Instrumentalisierung von Menschen in Not ist inakzeptabel.“ Innenministerin Johanna Mikl-Leitner appellierte in einer Aussendung an die Aktionisten, „die Asylwerber nicht weiter zu instrumentalisieren“. Mehrere Schlafplätze seien angeboten worden. Ob das Angebot angenommen wird, war noch unklar.