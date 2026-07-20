Am 12. September treten bei der Literaturmeile entlang der Zieglergasse an zehn unterschiedlichen Hotspots mehr als 50 Kunst- und Musikschaffende sowie Autorinnen und Autoren auf.

Von 14 bis 22 Uhr bietet die Zieglergasse bei freiem Eintritt ein umfangreiches Programm von Lesungen, Musik, Performances bis hin zu Workshops und Kinderprogramm an. Für die Programmgestaltung sind erneut die Autoren und Literaturvermittler Peter Clar und Martin Peichl verantwortlich.

Neben der Hauptbühne beteiligen sich auch weitere Institutionen an der Veranstaltung unter anderem das Literaturhaus Wien, froemmel's conditorei, toma tu tiempo, das Photo Cluster, das flash Mädchen*Café und der Pfarrhof.