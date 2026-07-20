Öffentlicher Raum als Bühne: „Literaturmeile“ macht Halt in der Zieglergasse
Am 12. September treten bei der Literaturmeile entlang der Zieglergasse an zehn unterschiedlichen Hotspots mehr als 50 Kunst- und Musikschaffende sowie Autorinnen und Autoren auf.
Von 14 bis 22 Uhr bietet die Zieglergasse bei freiem Eintritt ein umfangreiches Programm von Lesungen, Musik, Performances bis hin zu Workshops und Kinderprogramm an. Für die Programmgestaltung sind erneut die Autoren und Literaturvermittler Peter Clar und Martin Peichl verantwortlich.
Neben der Hauptbühne beteiligen sich auch weitere Institutionen an der Veranstaltung unter anderem das Literaturhaus Wien, froemmel's conditorei, toma tu tiempo, das Photo Cluster, das flash Mädchen*Café und der Pfarrhof.
Buntes Programm für Groß und Klein
Ziel der Veranstaltung sei zeitgenössische Literatur aus den klassischen Veranstaltungsräumen hinaus in den öffentlichen Raum zu bringen, um ein breites Publikum zu erreichen.
Die Literaturmeile wird heuer mit einem Live-Auftritt des Jazzmusikers Carlos Emilio eröffnet, durch das Programm führt Moderator Markus Köhle. Zu den literarischen Höhepunkten zählen Lesungen unter anderem von Laura Freudenthaler, Milena Michiko Flašar sowie Verena Stauffer. Den Abschluss bildet traditionell ein Konzert, dieses Jahr mit Fuzzman.
Auch interaktive Programmpunkte stehen auf der Tagesordnung, dazu zählen etwa Mitmach-Lesungen, Workshops, die Kinder zum Entdecken von Geschichten einladen sollen. Darüber hinaus präsentieren unabhängige Verlage ihre aktuellen Neuerscheinungen und bieten Gelegenheit, mit Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen.
Weitere Informationen für Interessierte hier.
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