Kampfhund öffnete sich selbst Wohnungstür und griff Anrainer an

Ein Hausbewohner alarmierte am Sonntagmorgen die Polizei, weil in einem Stiegenhaus in Hernals ein American Staffordshire Terrier frei herumlief und ihn angesprungen hatte. Der Listenhund soll die nicht versperrte Wohnungstüre selbst geöffnet haben, in die sie der Anrainer wieder hineindrängte.

Der Hund öffnete die Tür aber erneut und verließ die Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine andere Hausbewohnerin mit ihrer französischen Bulldogge im Stiegenhaus. Beide wurden durch den freilaufenden Hund attackiert und verletzt.