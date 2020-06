Linke Studenten üben das Sitzenbleiben

Aus Fehlern wird man klug. In Sachen Akademikerball, der am 30. Jänner in Wien stattfindet, gilt das für alle Beteiligten. Während die Polizei heuer ganz locker das Vermummungsverbot gelockert hat und die Ballveranstalter auf viele Securitys setzen, gehen die Ballgegner durch die harte Schule des richtigen Demonstrierens. Schule ist noch untertrieben – die Veranstaltungen finden überwiegend in den Wiener Unis statt. Die "Demo-Vorlesungen" werden sogar von der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) in deren Event-Kalender beworben.