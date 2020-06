Linienpläne in Öffis werden ausgetauscht

Die bekannten Linienpläne, die in den Bussen und Straßenbahnen über Streckenverlauf und Haltestellen informieren, werden verbessert und ausgetauscht. Die farbliche Neugestaltung soll mehr Übersicht bieten.

Ab Montag startet der Tausch in den Straßenbahnen 25, 26 und 30. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate werden nach und nach auch alle anderen Straßenbahnen und Busse mit den neuen Plänen ausgestattet, so die Wiener Linien in einer Aussendung.