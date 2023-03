LGBTQ-feindliches Plakat vor Wiener Szenelokal angebracht

Drei junge Männer sind am Donnerstag in der Früh auf ein Baugerüst gegenüber eines Szene-Cafes auf der Linken Wienzeile in Mariahilf geklettert und haben ein Plakat mit einer LGBTQ-feindlichen Parole befestigt.

Darüber hinaus verteilten sie mehrere hundert Flugblätter, die sich ebenfalls gegen die Community richteten. Die österreichischen Staatsbürger wurden wegen Verhetzung angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.